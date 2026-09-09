Rallye Découverte au Prêcheur, Espace Samboura, Prêcheur, Anse Belleville

Informations pratiques

Rallye Découverte au Prêcheur Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Espace Samboura, Prêcheur Martinique

8€/adulte – 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Journée du patrimoine 2026 au Prêcheur

Samedi 19 septembre

Départs à 9h et 14h

Un moment ludique pour découvrir Le Prêcheur autrement, de 7 à 77 ans et plus ! Pas besoin d’être calé en histoire : curiosité et bonne humeur suffisent

RDV devant l’Espace Samboura, en face de la Poste.

8 € adulte / 2 € enfant

✅ Inscription et paiement avant le 16 septembre

⚠️ Places limitées

Collation offerte + bokantaj pour finir dans la convivialité !

Roselyne : 0696 73 39 13

Mélanie : 0696 18 55 15

✨ Une belle demi-journée de découverte et de partage en perspective !

Espace Samboura, Prêcheur Espace samboura 97250 Prêcheur Anse Belleville 97250 Martinique Martinique +596 696 18 55 15 [{« type »: « phone », « value »: « +596 696 18 55 15 »}, {« type »: « phone », « value »: « +596 696 733913 »}] Parking à proximité

Journée du patrimoine 2026 au Prêcheur

©experience-martinique