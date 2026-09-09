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AGENDA · Anse Belleville

Rallye Découverte au Prêcheur, Espace Samboura, Prêcheur, Anse Belleville

samedi 19 septembre 2026 · Espace Samboura, Prêcheur · Anse Belleville

Rallye Découverte au Prêcheur, Espace Samboura, Prêcheur, Anse Belleville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Samboura, Prêcheur
Adresse
Espace samboura 97250 Prêcheur
Ville
97250 Anse Belleville
Département
Martinique
Tarif
8€/adulte - 2€/enfant

Rallye Découverte au Prêcheur Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Espace Samboura, Prêcheur Martinique

8€/adulte – 2€/enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Journée du patrimoine 2026 au Prêcheur

Samedi 19 septembre
Départs à 9h et 14h

Un moment ludique pour découvrir Le Prêcheur autrement, de 7 à 77 ans et plus ! Pas besoin d’être calé en histoire : curiosité et bonne humeur suffisent

RDV devant l’Espace Samboura, en face de la Poste.

8 € adulte / 2 € enfant
✅ Inscription et paiement avant le 16 septembre
⚠️ Places limitées

Collation offerte + bokantaj pour finir dans la convivialité !

Roselyne : 0696 73 39 13
Mélanie : 0696 18 55 15

✨ Une belle demi-journée de découverte et de partage en perspective !

Espace Samboura, Prêcheur Espace samboura 97250 Prêcheur Anse Belleville 97250 Martinique Martinique +596 696 18 55 15 [{« type »: « phone », « value »: « +596 696 18 55 15 »}, {« type »: « phone », « value »: « +596 696 733913 »}] Parking à proximité
Journée du patrimoine 2026 au Prêcheur

©experience-martinique