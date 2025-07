Rallye découverte des milieux humides Rendez-vous sur le platelage du marais côté route et côté canal (petit parking au bord de la route, avant de rentrer dans la ZI) Montchanin

Rallye découverte des milieux humides mercredi 16 juillet 2025.

Rallye découverte des milieux humides

Marais du Pont des Morands Montchanin Saône-et-Loire

Gratuit

14:30:00

17:00:00

2025-07-16

Saurez-vous déceler les secrets du marais ?

Sa faune et sa flore regorgent de mystères et de vertus qui sont très utiles à notre quotidien, notre bien-être… venez donc les découvrir, les observer, et jouer !

Le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu-rallye au cœur du marais énigmes, observations, devinettes… idéal à faire en famille !

Entre 14h30 et 17h, vous arrivez quand vous voulez!

Vous serez accueillis à l’entrée du site par l’animatrice du CPIE distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner… ensuite, à vous de jouer en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau si vous avez réussi à répondre à toutes les questions !

Durée du rallye environ 45 min.

Venez nombreux participer ! Ouvert à tous et gratuit ! .

Rendez-vous sur le platelage du marais côté route et côté canal (petit parking au bord de la route, avant de rentrer dans la ZI) Marais du Pont des Morands Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

