Rallye découverte du patrimoine – Sommières, 28 mai 2025 15:00, Sommières.

Gard

Rallye découverte du patrimoine Quai Griolet Sommières Gard

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

pour une équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 15:00:00

fin : 2025-05-28 17:00:00

Date(s) :

2025-05-28

2025-06-21

Sommières comme vous ne l’avez jamais vue !

Vous adorez les énigmes ? Vous aimez flâner dans les vieilles pierres avec un air de détective ?

Alors ce rallye patrimoine est fait pour vous !

Quai Griolet

Sommières 30250 Gard Occitanie +33 6 79 83 73 22 lescheminsdetraverse@yahoo.com

English :

Sommières like you’ve never seen it before!

Do you love puzzles? Do you like strolling through the old stones with a detective’s touch?

Then this heritage rally is for you!

German :

Sommières, wie Sie es noch nie gesehen haben!

Sind Sie ein Rätselfreund? Sie lieben es, mit einem Hauch von Detektivarbeit durch die alten Gemäuer zu schlendern?

Dann ist diese Heritage-Rallye genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Sommières come non l’avete mai visto prima!

Amate gli enigmi? Vi piace passeggiare tra le vecchie pietre con l’occhio del detective?

Allora questo rally del patrimonio fa per voi!

Espanol :

¡Sommières como nunca antes lo habías visto!

¿Le gustan los enigmas? ¿Le gusta pasear por las viejas piedras con ojo de detective?

Entonces, ¡este rally por el patrimonio es para ti!

