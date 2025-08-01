Rallye Découverte du Patrimoine Quai Cléon Griolet Sommières

Quai Cléon Griolet Devant l’Office de Tourisme Sommières Gard

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Prix d’un livret / équipe

Début : Vendredi 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-01 17:00:00

2025-08-01 2025-08-25

Découvrez la ville de Sommières et son riche patrimoine architectural de manière ludique. Résolvez les énigmes, étudiez le plan, observez votre environnement pour répondre aux questions et parcourir la ville à la recherche de ses trésors cachés.

Quai Cléon Griolet Devant l’Office de Tourisme Sommières 30250 Gard Occitanie +33 6 79 83 73 22 lescheminsdetraverse@yahoo.com

English :

Discover the town of Sommières and its rich architectural heritage in a fun way. Solve the riddles, study the map, observe your surroundings to answer the questions and explore the town in search of its hidden treasures.

German :

Entdecken Sie die Stadt Sommières und ihr reiches architektonisches Erbe auf spielerische Weise. Lösen Sie die Rätsel, studieren Sie den Stadtplan, beobachten Sie Ihre Umgebung, um die Fragen zu beantworten, und durchstreifen Sie die Stadt auf der Suche nach ihren verborgenen Schätzen.

Italiano :

Scoprite in modo divertente la città di Sommières e il suo ricco patrimonio architettonico. Risolvete gli indovinelli, studiate la mappa, osservate l’ambiente circostante per rispondere alle domande ed esplorate la città alla ricerca dei suoi tesori nascosti.

Espanol :

Descubre la ciudad de Sommières y su rico patrimonio arquitectónico de forma divertida. Resuelve los enigmas, estudia el mapa, observa tu entorno para responder a las preguntas y explora la ciudad en busca de sus tesoros ocultos.

