Rallye découverte Industrie 01150 SAINT VULBAS

Rallye découverte Industrie 01150 SAINT VULBAS vendredi 14 novembre 2025.

Rallye découverte Industrie Vendredi 14 novembre, 08h30 01150 SAINT VULBAS Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

afin de récompenser les établissements scolaires ayant participé à Forindustrie lors de la saison 2024, nous proposons d’ouvrir plusieurs site industriels.

cela rentre de le cadre d’une continuité pédagogique, decouverte des metiers via la plateforme de jeux –> visite d’un site industriel pour materialiser l’environnement, presenter les metiers et échanger avec les professionnels .

01150 SAINT VULBAS AIN Ain Auvergne-Rhône-Alpes

porte ouverte entreprise K-LINE industrie porte ouverte