Rallye découverte Industrie 1200 Av. Guy de la Verpillière, 01150 Saint-Vulbas Sainte-Julie vendredi 14 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T08:30:00+01:00 – 2025-11-14T12:00:00+01:00

afin de récompenser les établissements scolaires ayant participé à Forindustrie lors de la saison 2024, nous proposons d’ouvrir plusieurs site industriels.

cela rentre de le cadre d’une continuité pédagogique, decouverte des metiers via la plateforme de jeux –> visite d’un site industriel pour materialiser l’environnement, presenter les metiers et échanger avec les professionnels .

porte ouverte entreprise EX’AL industrie porte ouverte