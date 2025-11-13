Rallye découverte Industrie trevoux Trévoux

Rallye découverte Industrie Jeudi 13 novembre, 08h30 trevoux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:30:00+01:00

afin de récompenser les établissements scolaires ayant participé à Forindustrie lors de la saison 2024, et pour ceux participant cette année, nous proposons d’ouvrir plusieurs site industriels.

cela rentre de le cadre d’une continuité pédagogique, decouverte des metiers via la plateforme de jeux –> visite d’un site industriel pour materialiser l’environnement, presenter les metiers et échanger avec les professionnels .

trevoux 221 ALLÉE DE FETAN trevoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

porte ouverte entreprise COFIEM ELECTRONICS INDUSTRIE colleges