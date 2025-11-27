Rallye découverte Industrie VIRIAT Viriat

Rallye découverte Industrie Jeudi 27 novembre, 13h30 VIRIAT Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T13:30:00 – 2025-11-27T16:30:00

Fin : 2025-11-27T13:30:00 – 2025-11-27T16:30:00

afin de récompenser les établissements scolaires ayant participé à Forindustrie lors de la saison 2024, nous proposons d’ouvrir plusieurs site industriels.

cela rentre de le cadre d’une continuité pédagogique, decouverte des metiers via la plateforme de jeux –> visite d’un site industriel pour materialiser l’environnement, presenter les metiers et échanger avec les professionnels .

VIRIAT 01440 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

