RALLYE DECOUVERTE JOURNÉES DU PATRIMOINE Montpellier

RALLYE DECOUVERTE JOURNÉES DU PATRIMOINE Montpellier vendredi 19 septembre 2025.

RALLYE DECOUVERTE JOURNÉES DU PATRIMOINE

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Découvrez la ville de Montpellier et son riche patrimoine architectural de manière ludique en utilisant les talents de chaque membre de l’équipe.

Découvrez la ville de Montpellier et son riche patrimoine architectural de manière ludique en utilisant les talents de chaque membre de l’équipe.

Munis d’un livret, d’un plan et d’un stylo, résolvez les énigmes, étudiez le plan, observez votre environnement pour répondre aux questions et parcourez la ville à la recherche de ses trésors cachés en toute autonomie, à votre rythme.

INFORMATIONS

– inscriptions OBLIGATOIRE par téléphone 06.79.83.73.22

– Lieu de départ Office de Tourisme de Montpellier, 30 allée Jean de Lattre de Tassigny, 34000 Montpellier pour récupérer le livret du rallye auprès de Lucile !

– Durée: 2h

– 2 parcours possibles

parcours 1 Des Poivrières au Scaphandrier

parcours 2 De l’Aigrette au Scaphandrier .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 79 83 73 22

English :

Discover the city of Montpellier and its rich architectural heritage in a fun way, using the talents of each team member.

German :

Entdecken Sie die Stadt Montpellier und ihr reiches architektonisches Erbe auf spielerische Weise, indem Sie die Talente jedes Teammitglieds nutzen.

Italiano :

Scoprite la città di Montpellier e il suo ricco patrimonio architettonico in modo divertente, sfruttando il talento di ogni membro del team.

Espanol :

Descubra la ciudad de Montpellier y su rico patrimonio arquitectónico de forma lúdica, aprovechando los talentos de cada miembro del equipo.

L’événement RALLYE DECOUVERTE JOURNÉES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT MONTPELLIER