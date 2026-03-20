RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains
RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains mercredi 15 avril 2026.
RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Venez parcourir les sentiers environnant Vernet-les-Bains pour découvrir des vues saisissantes ! Parcours nature facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille au soir.
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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92
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English :
Come and explore the trails around Vernet-les-Bains and discover some breathtaking views! Easy, unusual and fun nature trail, followed by a convivial drink. Reservations required by the evening before.
L’événement RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI CONFLENT CANIGO