RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS

Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Venez parcourir les sentiers environnant Vernet-les-Bains pour découvrir des vues saisissantes ! Parcours nature facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille au soir.

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Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92

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English :

Come and explore the trails around Vernet-les-Bains and discover some breathtaking views! Easy, unusual and fun nature trail, followed by a convivial drink. Reservations required by the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE LES BELVÉDÈRES DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI CONFLENT CANIGO