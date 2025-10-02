RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes
RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes jeudi 2 octobre 2025.
RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY
Marquixanes Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Début : 2025-10-02 16:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Découvrez Marquixanes, un superbe village médiéval avec ses ruelles de pierres, de fleurs et son joyau d’art baroque ! Parcours culturel, insolite et ludique suivi d’un pot convivial inclus. Inscriptions avant la veille au soir.
Marquixanes 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92 rallyesmapyfanny@gmail.com
English :
Discover Marquixanes, a superb medieval village with stone streets, flowers and a jewel of Baroque art! Cultural, unusual and fun tour followed by a convivial drink. Please register by the evening before.
German :
Entdecken Sie Marquixanes, ein wunderschönes mittelalterliches Dorf mit Gassen aus Steinen, Blumen und einem Juwel der Barockkunst! Kultureller, ungewöhnlicher und spielerischer Rundgang mit anschließendem gemütlichen Umtrunk inklusive. Anmeldung bis zum Vorabend.
Italiano :
Scoprite Marquixanes, un superbo villaggio medievale con strette strade di pietra, fiori e un gioiello di arte barocca! Una visita culturale, insolita e divertente seguita da un aperitivo conviviale. Si prega di iscriversi entro la sera precedente.
Espanol :
Descubra Marquixanes, un magnífico pueblo medieval con estrechas calles de piedra, flores y una joya del arte barroco Una visita cultural, insólita y divertida, seguida de una copa de convivencia. Inscríbase la víspera.
