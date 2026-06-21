Informations pratiques

Marquixanes

RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY

Marquixanes Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir Marquixanes, superbe village médiéval perché, avec ses ruelles de pierres et de fleurs, et son église, joyau d’art baroque ! grâce à un parcours culturel, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus dans le tarif. Réservation avant la veille au soir.

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Marquixanes 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92 rallyesmapyfanny@gmail.com

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English :

Come discover Marquixanes, a stunning medieval hilltop village with its cobblestone streets lined with flowers and its church, a gem of Baroque art! Join us for a unique, fun, and cultural tour, followed by a friendly get-together included in the price. Reservations must be made by the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes a été mis à jour le 2026-06-21 par OTI CONFLENT CANIGO