RALLYE DÉCOUVERTE PARCOURS NATURE « ENTRE CIEL ET TERRE » Vernet-les-Bains dimanche 12 octobre 2025.
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Découvrez un superbe sentier forestier entre ciel et terre , jalonné de richesses du patrimoine historique et naturel. Parcours facile, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille 20h.
Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92
English :
Discover a superb forest trail « between heaven and earth », dotted with historical and natural heritage treasures. Easy, unusual and fun trail, followed by a convivial drink. Reservations required by 8pm the evening before.
German :
Entdecken Sie einen wunderschönen Waldpfad « zwischen Himmel und Erde », der von Reichtümern des historischen und natürlichen Erbes gesäumt wird. Leichter, ungewöhnlicher und spielerischer Rundgang, gefolgt von einem gemütlichen Umtrunk inklusive. Reservierung bis zum Vortag 20 Uhr.
Italiano :
Scoprite un superbo sentiero forestale « tra cielo e terra », costellato di tesori del patrimonio storico e naturale. Un percorso facile, insolito e divertente, seguito da un aperitivo conviviale. Si prega di prenotare entro le ore 20.00 del giorno precedente.
Espanol :
Descubra una magnífica pista forestal « entre el cielo y la tierra », salpicada de tesoros del patrimonio histórico y natural. Un recorrido fácil, insólito y divertido, seguido de una copa de convivencia. Se ruega reservar antes de las 20.00 horas del día anterior.
