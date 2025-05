RALLYE DÉCOUVERTE PARCOURS NATURE – Vernet-les-Bains, 18 juin 2025 16:00, Vernet-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

RALLYE DÉCOUVERTE PARCOURS NATURE Chemin de la Laiterie Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-18 16:00:00

2025-06-18

Découvrez Vernet-les-Bains en parcourant les sentiers environnants et son superbe arboretum. Parcours nature facile, insolite et ludique suivi d’un pot convivial inclus. Réservation avant la veille au soir.

Chemin de la Laiterie

Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92

English :

Discover Vernet-les-Bains by exploring the surrounding trails and its superb arboretum. Easy, unusual and fun « nature » trail, followed by a convivial drink. Reservations required by the evening before.

German :

Entdecken Sie Vernet-les-Bains, indem Sie die umliegenden Wege und das wunderschöne Arboretum durchwandern. Einfache, ungewöhnliche und spielerische « Natur »-Tour mit anschließendem gemütlichen Umtrunk inklusive. Reservierung bis zum Vorabend.

Italiano :

Scoprite Vernet-les-Bains percorrendo i sentieri circostanti e il suo superbo arboreto. Un percorso « naturalistico » facile, insolito e divertente, seguito da un aperitivo conviviale. Prenotare entro la sera precedente.

Espanol :

Descubra Vernet-les-Bains recorriendo los senderos de los alrededores y su magnífico arboreto. Un recorrido « naturaleza » fácil, insólito y divertido, seguido de una copa de convivencia. Reserva hasta la víspera.

