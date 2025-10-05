Rallye découverte Saint-Brieuc-de-Mauron

La halle Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 16:00:00

2025-10-05

L’association de Sauvegarde du Patrimoine vous propose de partir à la découverte du patrimoine du village, et de terminer le circuit par un concert de chants du monde à l’église. Dès 9h. .

+33 6 23 07 44 57

