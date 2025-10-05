Rallye découverte Saint-Brieuc-de-Mauron
Rallye découverte Saint-Brieuc-de-Mauron dimanche 5 octobre 2025.
Rallye découverte
La halle Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 16:00:00
2025-10-05
L’association de Sauvegarde du Patrimoine vous propose de partir à la découverte du patrimoine du village, et de terminer le circuit par un concert de chants du monde à l’église. Dès 9h. .
La halle Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 23 07 44 57
