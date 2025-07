Rallye des Abbesses Parc de la mairie Sagelat

Rallye des Abbesses Parc de la mairie Sagelat dimanche 13 juillet 2025.

Rallye des Abbesses

Parc de la mairie Fongauffier Sagelat Dordogne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-07-13 2025-08-12

13 juillet à Fongauffier RALLYE des ABBESSES en 3heures, 3km et 30 qiestions.

Formez votre équipe et Venez à la découverte du Bourg de Fongauffier et de son Abbaye.

Réservation 07 82 59 27 39

5euros par personnes gratuit pour -10ans

Parc de la mairie Fongauffier Sagelat 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 59 27 39

English :

july 13 in Fongauffier RALLYE des ABBESSES in 3 hours, 3km and 30 qiestions.

Form your team and discover the village of Fongauffier and its Abbey.

Booking 07 82 59 27 39

5euros per person free for children under 10

German : Rallye des Abbesses

13. Juli in Fongauffier RALLYE des ABBESSES in 3 Stunden, 3 km und 30 Qiestions.

Bilden Sie Ihr Team und entdecken Sie den Ort Fongauffier und seine Abtei.

Reservierung 07 82 59 27 39

5euros pro Person kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

Italiano :

13 luglio a Fongauffier RALLYE des ABBESSES in 3 ore, 3 km e 30 gare.

Formate la vostra squadra e venite a scoprire il villaggio di Fongauffier e la sua Abbazia.

Prenotazione 07 82 59 27 39

5 a persona gratis per i bambini sotto i 10 anni

Espanol : Rallye des Abbesses

13 de julio en Fongauffier RALLYE des ABBESSES en 3 horas, 3km y 30 qiestions.

Forma tu equipo y ven a descubrir el pueblo de Fongauffier y su Abadía.

Reservas 07 82 59 27 39

5 por persona gratis para los menores de 10 años

L’événement Rallye des Abbesses Sagelat a été mis à jour le 2025-06-29 par Périgord Noir Vallée Dordogne