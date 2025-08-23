Rallye des belles du Touquet Le Touquet-Paris-Plage

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Automobile Rallye des Belles par l’Ass. Le Touquet Automobiles de Collection du Touquet-Paris-Plage, départ et retour du Musée Edouard Champion.

Départ 8h

Retour 17h30 .

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 88 84 24 54

