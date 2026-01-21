Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre Arzacq-Arraziguet
Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre Arzacq-Arraziguet samedi 7 mars 2026.
Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre
Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Ouverture du Championnat de France des rallyes tout-terrain avec la 43ème édition ! Programme des spéciales en cours de programmation. Repas du rallye le soir au foyer, ouvert à tous. Merci de respecter les points publics pour assister aux spéciales (buvette et restauration à ces endroits là). .
Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ecuriedescollines.arzacq@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre
L’événement Rallye des collines d’Arzacq et du Soubestre Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2026-01-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran