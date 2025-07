Rallye des Drôles (dès 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée Pointe de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron

Rallye des Drôles (dès 7 ans) de la Pointe de Chassiron chasse au trésor grandeur nature et animée

Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-30 16:30:00

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement la Pointe de Chassiron à travers une chasse au trésor grandeur nature et animée par un Maître du Jeu.

Pointe de Chassiron Entrée Ouest du Jardin du Phare Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr

English : Rallye des Drôles (ages 7 and up) at Pointe de Chassiron: animated, life-size treasure hunt

Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover the Pointe de Chassiron through a life-size treasure hunt led by a Game Master.

German : Rallye des Drôles (ab 7 Jahren) an der Pointe de Chassiron: naturgroße und animierte Schatzsuche

Gehen Sie AUF DIE SPUREN VON ULARIUS und entdecken Sie die Pointe de Chassiron auf andere Weise (wieder), indem Sie eine Schatzsuche in Lebensgröße durchführen, die von einem Spielleiter geleitet wird.

Italiano :

Seguite le orme di Ularius e (ri)scoprite la Pointe de Chassiron attraverso una caccia al tesoro a grandezza naturale guidata da un Game Master.

Espanol : Rallye des Drôles (a partir de 7 años) en Pointe de Chassiron: una búsqueda del tesoro a tamaño real con animación en directo

Sigue los pasos de Ularius y (re)descubre la Punta de Chassiron a través de una búsqueda del tesoro a tamaño real dirigida por un Game Master.

