Rallye des Drôles (dès 7 ans) du Port de la Cotinière chasse au trésor grandeur nature et animée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

La Cotinière Face au bar/restaurant « La Gaïté » Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2025-07-18 10:30:00

fin : 2025-07-18 12:30:00

2025-07-18 2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29

Partez SUR LES TRACES D’ULARIUS et (re)découvrez autrement le Port de la Cotinière à travers une chasse au trésor grandeur nature et animée par un Maître du Jeu.

La Cotinière Face au bar/restaurant « La Gaïté » Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 81 46 contact@surlestracesdularius.fr

English : Rallye des Drôles (ages 7 and up) at the Port de la Cotinière: life-size treasure hunt with animation

Follow in the footsteps of Ularius and (re)discover the Port de la Cotinière through a life-size treasure hunt led by a Game Master.

German : Rallye des Drôles (ab 7 Jahren) im Port de la Cotinière: naturgroße und animierte Schatzsuche

Begeben Sie sich auf die Spuren von ULARIUS und entdecken Sie den Hafen von La Cotinière auf andere Weise (wieder).

Italiano :

Seguite le orme di Ularius e (ri)scoprite il Port de la Cotinière attraverso una caccia al tesoro a grandezza naturale guidata da un Game Master.

Espanol : Rallye des Drôles (a partir de 7 años) en el Port de la Cotinière: búsqueda del tesoro a escala real con animación en directo

Siga los pasos de Ularius y (re)descubra el Port de la Cotinière a través de una búsqueda del tesoro a tamaño real dirigida por un Game Master.

