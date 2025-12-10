Rallye des étoiles de Noël Club Léo Lagrange Bayonne Bayonne

Rallye des étoiles de Noël

Club Léo Lagrange Bayonne 5 chemin de mousserolles Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Course enfants parents ou grands-parents (6 à 10 ans)

15 équipes maximum Il reste de la place pour 7 équipes

Au programme

– Défis sportifs et amusants

– Enigmes à résoudre en duo

– Récompenses pour toutes les équipes

– Goûter de Noël offert .

Club Léo Lagrange Bayonne 5 chemin de mousserolles Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 33 79

English : Rallye des étoiles de Noël

L’événement Rallye des étoiles de Noël Bayonne a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Bayonne