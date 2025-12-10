Rallye des étoiles de Noël Club Léo Lagrange Bayonne Bayonne
Rallye des étoiles de Noël Club Léo Lagrange Bayonne Bayonne samedi 27 décembre 2025.
Club Léo Lagrange Bayonne 5 chemin de mousserolles Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-27
2025-12-27
Course enfants parents ou grands-parents (6 à 10 ans)
15 équipes maximum Il reste de la place pour 7 équipes
Au programme
– Défis sportifs et amusants
– Enigmes à résoudre en duo
– Récompenses pour toutes les équipes
– Goûter de Noël offert .
