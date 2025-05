Rallye des familles – Rocquefort, 14 juin 2025 13:00, Rocquefort.

Seine-Maritime

Rallye des familles Rocquefort Seine-Maritime

Début : 2025-06-14 13:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Chassez en famille les balises disposées sur les chemins de randonnée du Département et participez à différentes énigmes sur le patrimoine local, la faune, la flore, l’histoire de la Seine-Maritime, son actualité, le sport, la culture, l’environnement, le développement durable… Munis d’une carte et d’une feuille de route qui vous seront remises au départ, vous pourrez partir à l’aventure !

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 64 20 rallye.familles@seinemaritime.fr

English : Rallye des familles

As a family, hunt for the beacons set out on the département’s hiking trails, and take part in a variety of riddles on local heritage, flora and fauna, the history of Seine-Maritime, current events, sport, culture, the environment, sustainable development? Armed with a map and roadmap, which will be given to you at the start, you can set off on your adventure!

German :

Suchen Sie mit Ihrer Familie die Markierungen auf den Wanderwegen des Departements und nehmen Sie an verschiedenen Rätseln zum lokalen Kulturerbe, zur Fauna und Flora, zur Geschichte des Departements Seine-Maritime, zu aktuellen Themen, Sport, Kultur, Umwelt, nachhaltiger Entwicklung usw. teil Mit einer Karte und einer Wegbeschreibung, die Ihnen am Start ausgehändigt werden, können Sie sich auf das Abenteuer einlassen!

Italiano :

In famiglia, andate a caccia di segnalatori lungo i sentieri del Dipartimento e partecipate a una serie di indovinelli sul patrimonio locale, la fauna, la flora, la storia della Seine-Maritime, l’attualità, lo sport, la cultura, l’ambiente, lo sviluppo sostenibile? Armati di una cartina e di una mappa del percorso, che vi verranno consegnate alla partenza, potrete partire per la vostra avventura!

Espanol :

En familia, busque las balizas a lo largo de los senderos del Departamento y participe en diversas adivinanzas sobre el patrimonio local, la fauna, la flora, la historia de Sena Marítimo, la actualidad, el deporte, la cultura, el medio ambiente, el desarrollo sostenible.. Armado con un mapa y una hoja de ruta, que se le entregarán al inicio, ¡podrá lanzarse a la aventura!

