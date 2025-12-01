Rallye des lutins Pays Thionvillois Tourisme Thionville

Rallye des lutins

Mutinerie au pays du Père Noël !

Tous les lutins farceurs n’ont pas rejoint leurs maisons pour faire leurs traditionnelles bêtises ! Certains préfèrent voir grand pour faire leurs blagues au sein même de la ville ! Partons sur leurs traces avant qu’ils ne cassent tout ! Les commerçants te remercieront de ton aide avec de délicieuses gourmandises.

En partenariat avec Thionville Commerces.

Pays Thionvillois Tourisme 31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

English :

Mutiny in Santa’s land!

Not all the prankster elves have gone home to play their traditional pranks! Some prefer to think big and play their pranks right in the heart of the city! Let’s follow in their footsteps before they break everything! Shopkeepers will thank you for your help with delicious treats.

In partnership with Thionville Commerces.

Booking essential.

German :

Meuterei im Land des Weihnachtsmanns!

Nicht alle Wichtel haben sich in ihre Häuser zurückgezogen, um ihren traditionellen Unsinn zu treiben! Einige ziehen es vor, groß zu denken und ihre Streiche in der Stadt selbst zu spielen! Wir müssen uns auf ihre Spuren begeben, bevor sie alles kaputt machen! Die Ladenbesitzer werden dir für deine Hilfe mit köstlichen Leckereien danken.

In Zusammenarbeit mit Thionville Commerces.

Mit obligatorischer Reservierung.

Italiano :

Ammutinamento nella terra di Babbo Natale!

Non tutti gli elfi burloni sono tornati a casa per fare i loro tradizionali scherzi! Alcuni preferiscono pensare in grande e fare i loro scherzi proprio nel cuore della città! Seguiamo le loro orme prima che rovinino tutto! I negozianti vi ringrazieranno per il vostro aiuto con deliziosi dolcetti.

In collaborazione con Thionville Commerces.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Motín en la tierra de Papá Noel!

No todos los duendes bromistas han vuelto a casa para hacer sus tradicionales travesuras Algunos prefieren pensar a lo grande y gastar sus bromas en pleno centro de la ciudad ¡Sigamos sus pasos antes de que lo arruinen todo! Los comerciantes le agradecerán su ayuda con deliciosas golosinas.

En colaboración con Thionville Commerces.

Reserva obligatoria.

