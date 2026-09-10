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AGENDA · Uzerche

Rallye des Monédières Uzerche

dimanche 6 juin 2027 · Uzerche

Rallye des Monédières Uzerche

Informations pratiques

Début
dimanche 6 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Adresse
Parking de la Papeterie
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Rallye des Monédières

Parking de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06
fin : 2027-06-06

Date(s) :
2027-06-06

29e édition, rallye touristique à énigmes, découverte du patrimoine en véhicules anciens sans caractère sportif.   .

Parking de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 43 04  uzerche-auto-retro@orange.fr

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English : Rallye des Monédières

L’événement Rallye des Monédières Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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