Informations pratiques

Uzerche

Rallye des Monédières

Parking de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-06

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-06-06

29e édition, rallye touristique à énigmes, découverte du patrimoine en véhicules anciens sans caractère sportif. .

Parking de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 43 04 uzerche-auto-retro@orange.fr

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English : Rallye des Monédières

L’événement Rallye des Monédières Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze