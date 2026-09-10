AGENDA · Uzerche
Rallye des Monédières Uzerche
dimanche 6 juin 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Rallye des Monédières
Parking de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06
fin : 2027-06-06
Date(s) :
2027-06-06
29e édition, rallye touristique à énigmes, découverte du patrimoine en véhicules anciens sans caractère sportif. .
Parking de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 43 04 uzerche-auto-retro@orange.fr
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English : Rallye des Monédières
L’événement Rallye des Monédières Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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