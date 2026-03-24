Rallye des Pépites Limousines Centre de loisirs d’Uzurat Limoges

Rallye des Pépites Limousines

Centre de loisirs d’Uzurat 40 Avenue d’Uzurat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

En groupe de 4 personnes, le Rallye des Pépites Limousines, jeu de piste ludique et citoyen, vous fera partir à la rencontre d’entreprises étapes sur plusieurs circuits avec pour objectif de vous faire découvrir le potentiel économique d’une ville sous l’angle de la mixité professionnelle et de l’entrepreneuriat au féminin…

Au fil des deux parcours proposés (un sur la filière BOIS et un deuxième encore à définir), laissez-vous accueillir par les entreprises étapes dynamiques et passionnées de votre ville qui auront à cœur de vous faire découvrir leur métier.

Après la compétition, la cérémonie de clôture aura lieu aux côtés des différentes équipes afin de remettre les Trophées Pépites et les lots, puis pour fêter les 10 ans de la manifestation.

Inscription obligatoire auprès des organisateurs. .

Centre de loisirs d’Uzurat 40 Avenue d’Uzurat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 78 93

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English : Rallye des Pépites Limousines

L’événement Rallye des Pépites Limousines Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole