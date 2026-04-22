Rallye du 8 mai salle des sports Somloire
Rallye du 8 mai salle des sports Somloire vendredi 8 mai 2026.
Somloire
Rallye du 8 mai
salle des sports rue des jonquilles Somloire Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Randonnée pédestre (10km) et équestre (25 km). .
salle des sports rue des jonquilles Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 93 54 86 elevage.labocterie@orange.fr
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English :
L’événement Rallye du 8 mai Somloire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais