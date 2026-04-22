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Rallye du 8 mai salle des sports Somloire

Rallye du 8 mai salle des sports Somloire vendredi 8 mai 2026.

Lieu : salle des sports

Adresse : rue des jonquilles

Ville : 49360 Somloire

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 6 6 8

Somloire

Rallye du 8 mai

salle des sports rue des jonquilles Somloire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Randonnée pédestre (10km) et équestre (25 km).   .

salle des sports rue des jonquilles Somloire 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 93 54 86  elevage.labocterie@orange.fr

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English :

L’événement Rallye du 8 mai Somloire a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais

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