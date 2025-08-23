Rallye du Boulonnais 2025 Samer

Rallye du Boulonnais 2025 Samer samedi 23 août 2025.

Rallye du Boulonnais 2025

Samer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Le Rallye du Boulonnais est de retour !

Préparez-vous à vibrer au rythme des moteurs et des virages serrés lors de l’incontournable Rallye du Boulonnais 2025 ! Chaque année, cet événement mythique transforme les routes sinueuses du Boulonnais, au cœur des Hauts-de-France, en un terrain de jeu spectaculaire pour les passionnés de sport automobile.

Imaginez des bolides lancés à pleine vitesse, des pilotes aguerris défiant les chronos, et des paysages à couper le souffle défilant sous vos yeux. Que vous soyez un fervent amateur de rallye ou simplement curieux de vivre une expérience unique, le Rallye du Boulonnais est l’occasion rêvée de découvrir l’effervescence de cette discipline.

Les épreuves se déroulent sur des routes départementales fermées pour l’occasion, sillonnant les charmantes communes et les paysages vallonnés du Boulonnais, offrant des points de vue stratégiques pour admirer le passage des voitures. C’est une véritable immersion dans l’univers du rallye, où l’ambiance est festive et l’excitation palpable.

Venez applaudir les équipes, ressentir la puissance des moteurs et vous laisser emporter par la passion du rallye ! C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent une décharge d’adrénaline et un spectacle inoubliable. Le Rallye du Boulonnais 2025 vous attend pour des moments mémorables !

Un grand merci à tous les partenaires et communes impliquées !

Venez nombreux encourager les pilotes ! .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 92 07 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rallye du Boulonnais 2025 Samer a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Desvres-Samer