Rallye du Bourbonnais L’Épicerie à Nizerolles Nizerolles
Rallye du Bourbonnais L’Épicerie à Nizerolles Nizerolles samedi 11 octobre 2025.
Rallye du Bourbonnais
L’Épicerie à Nizerolles 5 rue de la Mairie Nizerolles Allier
Début : 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
Étape gourmande du Rallye du Bourbonnais
L’Épicerie à Nizerolles 5 rue de la Mairie Nizerolles 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 60 59 40 epicerie.nizerolles@gmail.com
English :
Gourmet stage of the Bourbonnais Rally
German :
Feinschmecker-Etappe der Rallye du Bourbonnais
Italiano :
Tappa gastronomica del Rally Bourbonnais
Espanol :
Etapa gastronómica del Rally Bourbonnais
