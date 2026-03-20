RALLYE DU CANAL DU MIDI EN AVIRON ETAPE 1 TOULOUSE AYGUESVIVES

Port Saint-Sauveur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Chaque année depuis plus de 40 ans, le rallye du canal en aviron est organisé de Toulouse à Béziers.

Organisée par l’Association Toulouse Pierre-Paul Riquet (ATPPR), cette randonnée se déroule sur plusieurs jours et accueille des sportifs du monde entier.

Le parcours de 167 km est composé de 8 étapes émaillées de 41 écluses franchies à pied .

– 17/08 matin Etape 1 Toulouse Ayguesvives 23 km 4 écluses

– 17/08 après midi Etape 2 Ayguesvives Port Lauragais 21,9 km 7 écluses

– 18/08 matin Etape 3 Port Lauragais Ecluse du Vivier (Castelnaudary) 18,7 km 9 écluses

– 18/08 après midi Etape 4 Ecluse du Vivier (Castelnaudary) Port de Bram 11,5km 9 écluses

– 19/08 matin Etape 5 Port de Bram Carcassonne 25,2km 5 écluses

– 20/08 matin Etape 6 La Redorte Ventenac Minervois 21,7km 5 écluses

– 20/08 après midi Etape 8 Ventenac-Minervois Frontière Aude Hérault 22,6km

– 21/08 matin Etape 9 Frontière Aude Hérault Béziers 24,5 kms .

Port Saint-Sauveur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Every year for over 40 years, the canal rowing rally has been organized from Toulouse to Béziers.

L’événement RALLYE DU CANAL DU MIDI EN AVIRON ETAPE 1 TOULOUSE AYGUESVIVES Toulouse a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE