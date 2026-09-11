Rallye du Patrimoine, 97220, La Trinité

Informations pratiques

Rallye du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 07h30 97220 Martinique

bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T22:30:00+02:00

Rallye du Patrimoine 2026 : Découvrez Péyi Nord Martinique sous un autre jour !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique est heureux de vous inviter à participer au Rallye du Patrimoine, un événement festif et convivial qui se déroulera le Dimanche 20 septembre 2026. Une journée d’aventure, de découverte et de partage attendent les amoureux de la culture et du patrimoine, dans un cadre exceptionnel.

À vos marques, prêts… partez !

Rallye chronométré, jeux de piste, énigmes et chasse au trésor : formez votre équipe (2 à 5 personnes) et partez à l’aventure pour une journée intense, ludique et pleine de surprises !

Tarifs : Adultes 30€ / Enfants 20€

Inscriptions obligatoires avant le 16 septembre 2026.

NB: Le règlement du Rallye vous sera envoyé par mail dès l’achat de votre ticket !

Infos: 0696 01 49 80

97220 51 bis avenue Casimir BRANGLIDOR La Trinité 97220 Martinique Martinique 0596 58 69 98 – 0696 01 49 80 https://tourismenordmartinique.fr https://kiwol.co/dibop [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/dibop »}] Office de Tourisme Communautaire Pays Nord Martinique

Rallye du Patrimoine 2026 : Découvrez Péyi Nord Martinique sous un autre jour !

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