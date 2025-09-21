Rallye du Patrimoine à Lacam d’Ourcet ! Village Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy
Rallye du Patrimoine à Lacam d'Ourcet ! Dimanche 21 septembre, 14h00
Gratuit.
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
♂️ Rallye du patrimoine – Lacam-d’Ourcet
Tout au long du parcours, laissez-vous surprendre par les animations de la Compagnie Et bien, dansons maintenant.
Au programme : arts plastiques, musique, danse, céramique et contes.
Départ depuis la mairie de Lacam-d’Ourcet.
Village Lacam d'Ourcet, 46190 Sousceyrac-en-Quercy
Journées européennes du patrimoine 2025
