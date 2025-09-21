Rallye du Patrimoine à Lacam d’Ourcet ! Village Lacam d’Ourcet Sousceyrac-en-Quercy

Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

‍♂️ Rallye du patrimoine – Lacam-d’Ourcet

Tout au long du parcours, laissez-vous surprendre par les animations de la Compagnie Et bien, dansons maintenant.

Au programme : arts plastiques, musique, danse, céramique et contes.

Départ depuis la mairie de Lacam-d’Ourcet.

Village Lacam d’Ourcet Mairie de Lacam d’Ourcet, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lacam-d’Ourcet Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© DR