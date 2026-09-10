Rallye du patrimoine de l’Afrha, Église Saint Martin, Montjavoult

Informations pratiques

Rallye du patrimoine de l’Afrha Dimanche 20 septembre, 09h00 Église Saint Martin Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des journées européennes du patrimoine, le Dimanche 20 Septembre 2026, retrouvez-nous pour un rallye du patrimoine local. Six visites avec guide vous sont proposées gratuitement. Une seule visite ou plusieurs ? Rendez-vous à notre point de rencontre à l’heure prévue dans cette brochure et vivez cette aventure historique et patrimoniale.

Église Saint Martin 60240 Montjavoult Montjavoult 60240 Oise Hauts-de-France 0687858610 Visite de l’église XII – XV ème siècle

Lors des journées européennes du patrimoine, le Dimanche 20 Septembre 2026, retrouvez-nous pour un rallye du patrimoine local. Six visites avec guide vous sont proposées gratuitement. Une seule ou ?…

©afrha