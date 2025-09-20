Rallye du patrimoine : « Fenêtres sur Maubeuge » Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge

Rallye du patrimoine : « Fenêtres sur Maubeuge » Pôle Culturel Henri Lafitte Maubeuge samedi 20 septembre 2025.

Sans réservation, gratuit, tout public/en famille

Prêt pour le rallye des commerces ?

En partenariat avec l’artiste belge Pupa, 10 commerces verront leurs vitrines décorées par des dessins. Chaque dessin contiendra des indices pour trouver la phrase cachée.

Rendez-vous au Pôle Lafitte pour obtenir votre microkit en récompense !

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre, 14h à 18h (dernier départ à 16h45)

Tout public/en famille !

Récompenses données aux enfants dans la limite des stocks disponibles

Pôle Culturel Henri Lafitte 3 rue Georges Paillot 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

