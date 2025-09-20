Rallye du Patrimoine La Maison de la Bourse Saint-Pierre

Rallye du Patrimoine La Maison de la Bourse Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Rallye du Patrimoine Samedi 20 septembre, 07h30 La Maison de la Bourse

Tarifs : Adultes 30€ / Enfants 20€ (repas inclus)

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Rallye du Patrimoine 2025 : Découvrez Péyi Nord Martinique sous un autre jour !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Péyi Nord Martinique est heureux de vous inviter à participer au Rallye du Patrimoine.

N’hésitez pas, constituez une équipe avec laquelle vous partirez au volant de votre véhicule sillonner les routes du Nord, entre jeux de pistes et chasse au trésor.

Préparez-vous à vivre une journée intense et ludique, dans un cadre Architectural exceptionnel… le samedi 20 septembre 2025.

Départ à 7h30 à la Maison de la Bourse à Saint Pierre

Arrivée côté Nord Atlantique

La Maison de la Bourse Place Bertin, 97250 Saint-Pierre Martinique Saint-Pierre 97250 0596 78 10 39 http://www.saintpierre-mq.fr [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/ad4e9 »}] https://kiwol.co/ad4e9 Le bâtiment actuel est dû à Gérard Jacqua, architecte des bâtiments de France.

Il s’agit de la reconstruction à l’identique et sur ses fondations d’origine de la chambre de commerce détruite par les éruptions de 1902.

Cette reconstruction avait pour objectifs :

– de restituer un bâtiment, véritable archétype de l’architecture créole et témoin du raffinement et de la prospérité de Saint-Pierre à la fin du XIXe siècle ;

– d’offrir à la ville un lieu d’information touristique, d’exposition et de rencontres ;

– de participer à la requalification de la place Bertin et à la dynamisation du centre-bourg.

C’est aujourd’hui un espace municipal affecté au service patrimoine de la Ville de Saint-Pierre, labellisée ville d’art et d’histoire.

Rallye du Patrimoine 2025 : Découvrez Péyi Nord Martinique sous un autre jour !

PEYI NORD MARTINIQUE