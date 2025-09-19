Rallye du Patrimoine : parcourez le quartier Saint-Étienne Place Chaméane Nevers

Rallye du Patrimoine : parcourez le quartier Saint-Étienne Place Chaméane Nevers vendredi 19 septembre 2025.

Sans inscription | Rendez-vous place Chaméane.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:30:00

Prêts pour une mission exploration ? Cap sur le quartier Saint-Étienne de Nevers ! Avec votre livret en main et l’œil bien ouvert, partez à la chasse aux indices cachés dans les rues.

Ateliers automobiles, vieilles pierres, clochers et secrets bien gardés : remontez le temps, sautez d’une époque à l’autre et devenez incollable sur ce quartier plein de surprises.

Place Chaméane Place Chaméane, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

© Ville de Nevers