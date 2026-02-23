Rallye du Pays de Caux Lillebonne

Rallye du Pays de Caux

Place Pierre de Coubertin Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Le Rallye du Pays de Caux revient à Lillebonne les samedi 7 et dimanche 8 mars pour un week-end riche en sensations. Près de 170 équipages sont attendus pour la 53e édition du rallye moderne et le 6e rallye de véhicules historiques de compétition. Samedi, les vérifications techniques auront lieu place Carnot (9h15–12h15 et 13h45–18h45), offrant au public l’occasion de rencontrer les pilotes et d’admirer les véhicules de près. Dimanche, le départ sera donné place Coubertin à 8h45, avec une arrivée prévue à partir de 15h15. Au programme 125 kilomètres parcourus, dont 40 kilomètres d’épreuves chronométrées. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook Rallye’n Caux. .

Place Pierre de Coubertin Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie rallye-lillebonne@axions-sport.org

