Rallye du Var Sainte-Maxime

Rallye du Var

Départ des courses Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-27

Plongez dans l’effervescence mécanique du mois de novembre avec le Rallye du Var, un événement incontournable qui émerveille Sainte-Maxime depuis plus de 60 ans !

.

Départ des courses Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sainte-maxime.com

English : Rallye du Var

The Rallye du Var, a must-see event for the month of November, has become a real institution in Sainte-Maxime and has been going on for more than 6 decades!



A traditional epilogue of the French Rally Championship season, this edition will bring together all motorsport enthusiasts from 24 to 27 November 2023.



Very often the national championship is played at the Var , but even when the title is already acquired, the selective course, ideal playground, attracts many competitors and this competition promises as every year its share of twists.



As a lining of the Rallye du Var, the Historic Rally reserved for historic cars will immerse you in your memories!

German : Rallye du Var

Tauchen Sie im November mit der Rallye du Var in den mechanischen Trubel ein. Diese unumgängliche Veranstaltung versetzt Sainte-Maxime seit über 60 Jahren in Staunen!

Italiano : Rallye du Var

Appuntamento imperdibile del mese di novembre, il Rally del Var, è diventato una vera e propria istituzione a Sainte-Maxime e perdura da oltre 6 decenni!



Epilogo tradizionale della stagione del Campionato di Francia dei Rally, questa edizione riunirà tutti gli appassionati degli sport meccanici dal 24 al 27 novembre 2022.



Molto spesso il campionato nazionale si gioca al Var , ma anche quando il titolo è già acquisito, il tracciato selettivo, terreno di gioco ideale, attira numerosi concorrenti e questa competizione promette come ogni anno il suo lotto di colpi di scena.



Come sostituto del Rally del Var, il Rally storico riservato alle auto storiche vi riporterà nei vostri ricordi!

Espanol : Rallye du Var

Sumérjase en la emoción mecánica de noviembre con el Rallye du Var, una cita ineludible que lleva más de 60 años emocionando a Sainte-Maxime

L’événement Rallye du Var Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme de Sainte Maxime