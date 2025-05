Rallye en forêt – Chalais, 15 juin 2025 14:30, Chalais.

Dordogne

Rallye en forêt La Croix de Marafret Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 14:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Venez plonger dans la vie de la forêt. Milles découvertes vous attendent: les petites bêtes du sol, les arbres, les fleurs. Les enfants profiteront des dociles montures.

Venez plonger dans la vie de la forêt. Milles découvertes vous attendent: les petites bêtes du sol, les arbres, les fleurs. Les enfants profiteront des dociles montures. .

La Croix de Marafret

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 55 58 81

English : Rallye en forêt

Come and immerse yourself in the life of the forest. A thousand discoveries await you: the little beasts of the soil, the trees, the flowers. Children will love the gentle mounts.

German : Rallye en forêt

Tauche ein in das Leben des Waldes. Es gibt viel zu entdecken: die kleinen Tiere im Boden, die Bäume und die Blumen. Die Kinder können sich an den sanften Reittieren erfreuen.

Italiano :

Venite a immergervi nella vita della foresta. Vi aspettano mille scoperte: le piccole creature della terra, gli alberi, i fiori. I bambini adoreranno le docili cavalcature.

Espanol : Rallye en forêt

Ven y sumérgete en la vida del bosque. Le esperan mil descubrimientos: las pequeñas criaturas de la tierra, los árboles, las flores. A los niños les encantarán las dóciles monturas.

L’événement Rallye en forêt Chalais a été mis à jour le 2025-05-19 par Isle-Auvézère