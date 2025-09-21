Rallye en rosalie : saurez-vous résoudre toutes nos énigmes ? Grand’place Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux

Rallye en rosalie : saurez-vous résoudre toutes nos énigmes ? Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Grand’place Saint-Amand-les-Eaux Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avez-vous déjà conduit une rosalie ? On croise généralement ces drôles d’engins à pédales, dotés de quatre roues et de deux volants, en bord de mer. Une flotte sera exceptionnellement constituée à Saint-Amand-les-Eaux pour ces Journées Européennes du Patrimoine.

Inscrivez-vous et venez, en famille ou entre amis, tenter l’expérience et résoudre les énigmes proposées tout au long du circuit. Une façon amusante et originale de (re)découvrir le patrimoine de Saint-Amand-les-Eaux.

À savoir : il est également possible de réaliser le parcours à pied, sans réservation préalable cette fois. Un livret vous sera remis pour que vous puissiez tenter de résoudre les énigmes. Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur la Grand’place entre 10h et 17h.

Grand'place Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France 0327224946

Ville de Saint-Amand-les-Eaux