Écouis

Rallye-enquête touristique automobile

Château de Mussegros Écouis Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 13:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Les Anciennes ont du Cœur en Normandie, en partenariat avec Sports Loisirs Culture Ecouis, organise une grande enquête d’orientation touristique automobile. Ouvert à tout type de voiture, ce rallye vous propose de résoudre une énigme-enquête intitulée Le Mystère du Pressoir .

Cet événement est organisé au profit des personnes malades ou en situation de handicap (en soutien au Centre Henri Becquerel).

La formule est accesssible à toutes et tous, un roadbook simple à suivre, une enquête à mener et un mystère à élucider. Pas de moyenne à tenir, juste un équipage conducteur/navigateur qui se coordonnent autour de l’enquête et du tracé défini et qui profitent de petites routes charmantes avec des points d’intérêt sur le parcours.

Les Anciennes ont du coeur proposera des places de navigateur-trice à des patient-es du centre Becquerel via l’Association Agir avec Becquerel pour la vie.

Après le parcours complet (90 km) en plusieurs étapes, et ppour terminer en beauté, un pique-nique convivial foodtruck dns un lieu charmant sera proposé aux participants qui le souhaitent.

Tarifs pour un équipage conducteur-trice / navigateur-trice

– Non membre de l’association 0 €

– Membre de l’association 25 €

– Conducteur solidaire (emmenant une personne malade ou en situation de handicap) 20 €

Les places sont limitées, inscrivez-vous à l’avance pour participer ! .

Château de Mussegros Écouis 27440 Eure Normandie +33 6 63 46 09 67 lesanciennes.ontducoeur276@gmail.com

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English : Rallye-enquête touristique automobile

L’événement Rallye-enquête touristique automobile Écouis a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération