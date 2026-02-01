Rallye équestre et randonnée pédestre Chemin du stade Monflanquin
Rallye équestre et randonnée pédestre Chemin du stade Monflanquin dimanche 29 mars 2026.
Rallye équestre et randonnée pédestre
Chemin du stade Ancien poney club Monflanquin Lot-et-Garonne
Randonnée à cheval (15 ou 25 km) ou pédestre (8 ou 15 km)
circuits balisés avec ravitaillement à mi-parcours.
Organisé par GRE 47 et Les Marcheurs des Bastides.
Chemin du stade Ancien poney club Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 83 18 56
English : Rallye équestre et randonnée pédestre
Horse riding (15 or 25 km) or walking (8 or 15 km)
signposted circuits with refreshments at mid-course.
Organized by GRE 47 and Les Marcheurs des Bastides.
