Rallye équestre et randonnée pédestre Chemin du stade Monflanquin

Randonnée à cheval (15 ou 25 km) ou pédestre (8 ou 15 km)

circuits balisés avec ravitaillement à mi-parcours.

Organisé par GRE 47 et Les Marcheurs des Bastides.

Chemin du stade Ancien poney club Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 83 18 56

English : Rallye équestre et randonnée pédestre

Horse riding (15 or 25 km) or walking (8 or 15 km)

signposted circuits with refreshments at mid-course.

Organized by GRE 47 and Les Marcheurs des Bastides.

