Rallye équestre Les Mazures

Rallye équestre

Lac des Vieilles Forges Les Mazures Ardennes

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

repas accompagnateur adulte

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Départ au parking bus du Lac des Vieilles ForgesBoucle de 25km RDV 8h30 départ 9h30 Réservation avant le 22 mars Les chevaux doivent être à jour de vaccinations, tous les cavaliers devront être assurés par leur responsabilité civile, nos amis les chiens sont interdits et le casque est obligatoire.

.

Lac des Vieilles Forges Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est +33 3 67 78 39 57

English :

Departure from the Lac des Vieilles Forges bus parking lot25km loop RDV 8:30 am departure 9:30 am Reservation before March 22nd Horses must be up to date with vaccinations, all riders must be insured by their civil liability, our friends the dogs are forbidden and helmets are compulsory.

