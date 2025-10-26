Rallye équestre, pédestre Octobre Rose Mairie Sainte-Croix-du-Mont

Mairie Château de Tastes Sainte-Croix-du-Mont Gironde

2ème édition.

En galopant 22 km ou en marchant 10 km vos dons seront reversés pour la Ligue contre le cancer.

Départ libre de 8h à 10h.

Restauration tartiflette, salade, crème chocolat par le traiteur le Cochon qui siffle. Visite des grottes et panoramique surprenant. .

Mairie Château de Tastes Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 63 31

