Rallye équestre, pédestre Octobre Rose Mairie Sainte-Croix-du-Mont dimanche 26 octobre 2025.
Mairie Château de Tastes Sainte-Croix-du-Mont Gironde
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
2025-10-26
2ème édition.
En galopant 22 km ou en marchant 10 km vos dons seront reversés pour la Ligue contre le cancer.
Départ libre de 8h à 10h.
Restauration tartiflette, salade, crème chocolat par le traiteur le Cochon qui siffle. Visite des grottes et panoramique surprenant. .
Mairie Château de Tastes Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 63 31
