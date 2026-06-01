RALLYE FAMILLE STEENVOORDE, Centre Social, Steenvoorde

RALLYE FAMILLE STEENVOORDE Samedi 13 juin, 09h30 Centre Social Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Parents, futurs parents, vous êtes à la recherche de lieux ressources concernant la parentalité et la petite enfance?

Lors de la journée portes ouvertes du centre social, des agents de Cœur de Flandre agglo seront présents pour vous présenter les différents services proposés en matière de Petite enfance :

Echangez sur les modes d’accueil disponibles sur votre secteur avec l’animatrice du Relais Petite Enfance et les agents de la grande crèche « Les P’tits géants » à Steenvoorde.

Découvrez le Bus des 1000 Premiers Jours, ce lieu ressource itinérant dédié à la parentalité propose un accompagnement et un programme d’ateliers mensuel sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. Un espace sensoriel sera accessible à bord du bus.

Durant la matinée, de nombreuses activités pour toute la famille seront proposées.

+ d’infos : https://www.facebook.com/centresocial.steenvoorde/

Centre Social STEENVOORDE Place Jean-Marie Ryckewaert Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/centresocial.steenvoorde/ »}]

Le service Petite enfance de Cœur de Flandre agglo sera présent, samedi 13 juin, au rallye des familles organisé par le Centre social Maison de Flandre de Steenvoorde.