Burnand

Rallye faune

Le bourg Burnand Burnand Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez chercher et en apprendre plus sur les espèces qui se cachent dans ces milieux !

Au cours d’une balade sur les pelouses calcaires du site Natura 2000 de la Côte Chalonnaise, venez découvrir ces milieux rares et protégés et intiez vous à l’observation de la faune et de la flore locale.

Animateurs: Pierrick Nivet, Terranima

Inscription obligatoire

Prévoir des chaussures adaptées, couvre-chef et bouteille d’eau. .

Le bourg Burnand Burnand 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr

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English : Rallye faune

L’événement Rallye faune Burnand a été mis à jour le 2026-05-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II