Rallye faune Le bourg Burnand
Rallye faune Le bourg Burnand vendredi 17 juillet 2026.
Burnand
Rallye faune
Le bourg Burnand Burnand Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez chercher et en apprendre plus sur les espèces qui se cachent dans ces milieux !
Au cours d’une balade sur les pelouses calcaires du site Natura 2000 de la Côte Chalonnaise, venez découvrir ces milieux rares et protégés et intiez vous à l’observation de la faune et de la flore locale.
Animateurs: Pierrick Nivet, Terranima
Inscription obligatoire
Prévoir des chaussures adaptées, couvre-chef et bouteille d’eau. .
Le bourg Burnand Burnand 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté natura2000@ccscc.fr
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English : Rallye faune
L’événement Rallye faune Burnand a été mis à jour le 2026-05-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II