Rallye Faune ouvrez grand les yeux ! Roche de Solutré Solutré-Pouilly mardi 17 février 2026.
Roche de Solutré Parking P2 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
2026-02-17
Envie de vous offrir une balade en famille ludique et naturaliste sur des sentiers sauvages autour de la Roche de Solutré ? Partez à la chasse d’espèces faunistiques cachées à l’aide de poinçons et d’une carte qui vous indiqueront les lieux d’observations. L’occasion aussi d’ouvrir les yeux pour trouver les vraies espèces dans leur milieu naturel !
Une activité pour toute la famille ! À partir de 7 ans.
Avec l’animateur nature Pierrick Nivet. .
Roche de Solutré Parking P2 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
English : Rallye Faune ouvrez grand les yeux !
