Rallye Faune ouvrez grand les yeux ! Roche de Solutré Solutré-Pouilly

Rallye Faune ouvrez grand les yeux !

Roche de Solutré Parking P2 de la Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Envie de vous offrir une balade en famille ludique et naturaliste sur des sentiers sauvages autour de la Roche de Solutré ? Partez à la chasse d’espèces faunistiques cachées à l’aide de poinçons et d’une carte qui vous indiqueront les lieux d’observations. L’occasion aussi d’ouvrir les yeux pour trouver les vraies espèces dans leur milieu naturel !

Une activité pour toute la famille ! À partir de 7 ans.

Avec l’animateur nature Pierrick Nivet. .

