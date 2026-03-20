Rallye faune place de Dornhan Pont-de-Vaux
Rallye faune place de Dornhan Pont-de-Vaux jeudi 9 avril 2026.
Rallye faune
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Adulte et enfant à partir de 7 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Ouvrez grand les yeux et partez en famille pour une aventure ludique et naturaliste sur les sentiers en bord de rivière. Munis d’une carte et de poinçons à vous de trouver les espèces animales cachées.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Wildlife rally
Open your eyes wide and set off as a family on a fun, naturalistic adventure along the riverside paths. Armed with a map and punches, it’s up to you to find the hidden animal species.
L’événement Rallye faune Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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