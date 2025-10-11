Rallye Gastronomique Rouen

Le samedi 11 octobre 2025, préparez-vous à une aventure gourmande, avec 7 étapes de dégustation dans les plus belles adresses culinaires de Rouen ! Savourez le meilleur de la cuisine normande et vivez une expérience inoubliable mêlant saveurs, jeu et histoire locale. Nouveauté 2025 un rallye gastronomique, regroupant la crème épicurienne de Rouen !

Cette année, un rallye exclusivement gastronomique vient sublimer l’aventure.

Au menu cuisine raffinée, dressages élégants, associations de saveurs audacieuses et une immersion dans l’univers de talents qui réinventent la gastronomie moderne. Sept tables d’exception, sept haltes mémorables, pour un voyage gustatif unique au cœur de Rouen.

Carte en main, questions patrimoniales et gustatives à l’appui, vous êtes paré(e)s pour une traversée de la ville de Rouen rythmée par des dégustations en 7 étapes de l’entrée au café, du restaurant bistronomique, en passant par le traditionnel ou encore les spécialités du monde et les artisans de bouche. Une expérience riche en saveurs et en histoires que vous pourrez vivre entre ami(e)s le samedi 11 octobre !

Inclus en format mini plats, 2 entrées, 2 plats, 1 fromage, 1 dessert, 1 café et 2 boissons

Pas de service à table les dégustations seront servies debout à l’extérieur des restaurants

Parcours d’environ 2 kms, durée environ 2h à 2h30 avec les stops aux restaurants

A la fin du rallye, ENTRE 15H ET 16H30 déposez votre carte réponses dans l’urne située devant le Chapiteau place de la Cathédrale. L’urne sera fermée à 16h30, après cette heure, il ne sera plus possible de déposer vos réponses.

Les gagnants (une équipe gagnante par parcours) seront contactés par téléphone vers 17h30.

La remise des lots aura lieu à 18h sous le chapiteau place de la Cathédrale. .

