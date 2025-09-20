Rallye gourmand en Quercy blanc 2025 Porte-du-Quercy

Rallye gourmand en Quercy blanc 2025 Porte-du-Quercy samedi 20 septembre 2025.

Rallye gourmand en Quercy blanc 2025

Parking de Saint-Matré Porte-du-Quercy Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Depuis 2022, le Rallye Gourmand ouvre les portes des fermes du Quercy Blanc aux

habitants pour une journée de découvertes, de rencontres et de dégustations.

Cette nouvelle édition met à l’honneur des thèmes tels que la diversification de

productions, le rôle de l’irrigation et l’importance de nouvelles technologies

Guidés par les organisateurs, les participants pourront visiter plusieurs fermes,

goûter des produits locaux et échanger sur des sujets comme la transmission ou

l’agriculture durable.

Il est possible de suivre le circuit complet ou de rejoindre une étape. Le repas de

midi est réservé aux personnes inscrites pour la journée entière. Il n’est pas possible

de venir uniquement pour le déjeuner.

Une belle occasion de (re)découvrir le Quercy Blanc à travers celles et ceux qui le

cultivent.

Rendez-vous le samedi 20 septembre 2025 pour une journée gourmande, conviviale

et engagée !

Inscription obligatoire pour le bus. .

Parking de Saint-Matré Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 23 22 11 territoires@lot.chambagri.fr

English :

Since 2022, the Rallye Gourmand has been opening the doors of Quercy Blanc farms to local

for a day of discovery, encounters and tastings.

This new edition focuses on themes such as diversification of production, the role of irrigation and the importance of new technologies

the role of irrigation and the importance of new technologies

German :

Seit 2022 öffnet die Gourmet-Rallye die Türen der Bauernhöfe von Quercy Blanc für die

einwohner für einen Tag voller Entdeckungen, Begegnungen und Verkostungen.

In dieser neuen Ausgabe stehen Themen wie die Diversifizierung der Landwirtschaft und die Landwirtschaft im Mittelpunkt

produktion, die Rolle der Bewässerung und die Bedeutung neuer Technologien

Italiano :

Dal 2022, il Rallye Gourmand apre le porte delle fattorie del Quercy Blanc alla popolazione locale per una giornata di scoperte, incontri e degustazioni

per una giornata di scoperte, incontri e degustazioni.

Quest’anno, il raduno si concentrerà su temi quali la diversificazione della produzione, il ruolo dell’irrigazione e l’importanza delle nuove tecnologie

il ruolo dell’irrigazione e l’importanza delle nuove tecnologie

Espanol :

Desde 2022, el Rallye Gourmand abre las puertas de las granjas del Quercy Blanc a los habitantes de la región para una jornada de descubrimientos, encuentros y degustaciones

para una jornada de descubrimientos, encuentros y degustaciones.

Este año, el rally se centrará en temas como la diversificación de la producción, el papel del regadío y la importancia de las nuevas tecnologías

el papel del regadío y la importancia de las nuevas tecnologías

L’événement Rallye gourmand en Quercy blanc 2025 Porte-du-Quercy a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot