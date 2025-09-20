Rallye historique de la mairie au château Mairie de Plaisir Plaisir

Rallye historique de la mairie au château Mairie de Plaisir Plaisir samedi 20 septembre 2025.

Rallye historique de la mairie au château Samedi 20 septembre, 14h00 Mairie de Plaisir Yvelines

Tout public, Départ tous les 1/4 d’heure : petit groupe en autonomie ou accompagné, livret individuel avec questions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une proposition de l’Assemblée Citoyenne locale de Plaisir.

Départ tous les 1/4 d’heure : petit groupe en autonomie ou accompagné, livret individuel avec questions.

Mairie de Plaisir 2 rue de la République 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

Rallye historique

Collections Musée de la ville – SQY